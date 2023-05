Une star va signer à l'OM, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin, Alexis Sanchez discute actuellement pour prolonger à l'OM. Pour le moment aucun accord n'a été trouvé. Et pour cause, Jérôme Rothen explique que si le Chilien accepter de rester à Marseille, c'est qu'il a obtenu des garanties en vue de la saison prochaine et notamment concernant le mercato qui s'annonce brûlant sur la Canebière.

L'avenir d'Alexis Sanchez sera l'un des dossiers brûlants du mercato de l'OM. Et pour cause, le contrat de la star chilienne s'achève le 30 juin et pour le moment, aucun accord n'a été trouvé pour prolonger. Jérôme Rothen s'est prononcé sur ce dossier et assure que les demandes de l'ancien d'Arsenal sont légitimes notamment en terme de mercato.

«Qu’il demande un salaire supérieur, c’est logique»

« Ce qui est normal c’est que quand tu fais une bonne saison, à n’importe quel âge, et que t’estime être un joueur leader, c’est que t’es le meilleur salaire. Qu’il demande un salaire supérieur, c’est logique et ça fait partie de la négociation et on n’est tous passés par là. Et il obtiendra ça. Le club doit faire en sorte que le joueur doit être heureux », explique l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«L’OM doit lui vendre une ambition sportive»