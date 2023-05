Chantier à 60M€ pour le PSG, le feu passe au vert

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival, le PSG semblerait préparer un recrutement conséquent en défense centrale. Kim Min-Jae figurerait dans les petits papiers de Manchester United, mais le PSG ne serait pas encore battu.

Cet été, le PSG pourrait bien être confronté à un gros chantier. En effet, Presnel Kimpembe est écarté des terrains jusqu’à l’automne prochain en raison d’une rupture du tendon d’Achille. En parallèle, le contrat expirant le 30 juin prochain de Sergio Ramos pourrait ne pas être prolongé. Et malgré l’arrivée de Milan Skriniar, le PSG serait susceptible de devoir recruter un autre défenseur central.

Le PSG défie Manchester United pour Kim Min-Jae

D’après diverses informations publiées dans la presse, Kim Min-Jae figurerait dans les petits papiers du PSG. Cependant, le Paris Saint-Germain ne serait pas seul à vouloir s’attacher les services du défenseur du Napoli. En effet, Manchester United serait sur les rangs et aurait particulièrement bien bougé ses pions comme Foot Mercato l’affirmait récemment. De quoi pousser l’entourage de Kim Min-Jae à mettre les choses au clair.

«C'était toujours et juste une conversation»