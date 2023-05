Le PSG annonce un problème avec Galtier

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les joueurs du PSG, qui préparent leur déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre dimanche soir, sont à l’entraînement ce jeudi matin. Une séance qui compte toutefois un absent de taille, puisque Christophe Galtier ne la dirige pas pour des raisons médicales. Il est remplacé dans cette tâche par ses adjoints.

Dimanche soir (20h45), le PSG ira défier l’AJ Auxerre en clôture de la 36e journée de Ligue 1 dans un match qui pourrait bien rapprocher les hommes de Christophe Galtier du onzième titre national de leur histoire. Mais en attendant, ils préparent activement ce rendez-vous capital pour la fin de saison.

Galtier absent de l’entraînement

Et pour la séance d’entraînement de ce jeudi matin, les joueurs parisiens doivent composer sans leur entraîneur ! En effet, le PSG a annoncé via un communiqué officiel dans la matinée que pour des raisons médicales, Christophe Galtier ne dirigeait pas la séance du jour, et il est donc remplacé par ses deux adjoints : Thierry Oleksiak et João Sacramento.

Un retour prévu vendredi

Rien de très préoccupant pour autant, puisque le PSG précise dans son annonce que Galtier devrait faire son retour avec le groupe vendredi. Reste à connaître les raisons précise de cette absence imprévue.