Galtier viré, coup de théâtre annoncé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le départ de Lionel Messi semble d'ores et déjà acté, d'autres stars du PSG pourraient prendre la porte lors du prochain mercato estival. Les cas les plus marquants sont Neymar et Marco Verratti, deux anciens du vestiaire parisien. Mais leur avenir pourrait bien être relancé en cas de départ de Christophe Galtier. Explications.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Christophe Galtier est bien parti pour conserver son poste la saison prochaine. Pourtant, certains au sein du vestiaire espéreraient un départ du technicien français et notamment d'une arrivée de José Mourinho. Ce serait notamment le cas de Neymar, dont le départ est d'actualité.

🇫🇷 Kylian Mbappé rêve de participer aux #JeuxOlympiques de #Paris202412 Ballon d'Or et de nombreuses vedettes du foot ont déjà pris part aux JO. La star du #PSG n'est donc pas la première à vouloir faire les Jeux. Vous avez les autres ❓⬇️ @le10sport https://t.co/uBD5nh1uxV — Bernard Colas (@BernardCls) May 17, 2023

Mourinho veut conserver Neymar

Selon de nombreux médias, le PSG ne compte plus sur Neymar. Mais à en croire les informations de Sport, Mourinho aurait fait savoir au PSG qu'il voudrait conserver le joueur brésilien, insulté par des supporters ces derniers jours. Chahuté aussi par le CUP ces derniers jours, Marco Verratti pourrait, aussi, disposer d'un bon de sortie.

L'avenir de Verratti bientôt relancé ?