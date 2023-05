Un buteur veut débarquer à l’OM, la mèche est vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d'un buteur, l'OM aurait posé son regard en Ukraine. Auteur de 28 buts sous le maillot du SK Dnipro-1, Artem Dovbyk aurait tapé dans l'œil de Pablo Longoria et de Javier Ribalta. Dans ce dossier valorisé 15M€, la concurrence est forte pour recruter ce buteur, dont les qualités sont nombreuses comme l'annonce un recruteur bien connu.

Pour l'OM, les recherches ont débuté. Désireux de renforcer considérablement son équipe, Pablo Longoria, accompagné de Javier Ribalta, a ciblé les besoins de son équipe. Des besoins, qui pourraient varier en cas de qualification en Ligue des champions. Une chose est sûre, le club marseillais souhaiterait s'attacher les services d'un buteur, capable d'épauler Alexis Sanchez, mais aussi Vitinha, recruté 32M€ en janvier dernier.

L’OM retient son souffle, rendez-vous crucial pour le mercato https://t.co/xfhjUKrLR4 pic.twitter.com/zg712sKljL — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

L'OM sur les traces d'un buteur ukrainien

A en croire les informations de Team Football, l'OM aurait relancé un vieux dossier. Déjà annoncé dans le viseur de Jorge Sampaoli l'année dernière, Artem Dovbyk serait l'une des pistes de Pablo Longoria pour renforcer le front de l'attaque. Auteur de 28 buts cette saison au SK Dnipro-1, le buteur ukrainien a d'ores et déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat, qui prend fin en décembre prochain. L'OM voudrait en profiter, tout comme le RC Lens et l'OGC Nice en France. Des clubs de Premier League et de Bundesliga ont également des vues sur Dovbyk, dont les qualités sont nombreuses.

« Il est percutant »