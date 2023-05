Le successeur de Payet est trouvé, c’est une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Dimitri Payet pourrait être poussé au départ cet été. Pablo Longoria a d’ailleurs tout anticipé puisque Ruslan Malinovskyi, arrivé durant le mercato d’hiver, est annoncé comme son successeur à l’OM. Mais le profil de l’Ukrainien ne semble pas faire l’unanimité à Marseille.

Arrivé cet hiver sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Ruslan Malinovskyi sera toujours marseillais la saison prochaine. L'Ukrainien est même amené à remplacer Dimitri Payet à l'OM. Mais Franck Conte ne semble pas convaincu.

«C’est plus un casper»

« C’est plus un casper qu’une merguez mais Malinovskyi dans ce schéma de jeu avec tous les milieux de terrains… Pendant 20 min on ne le voyait pas c’était incroyable ! Entre Clauss, Payet et Ünder, ils touchaient beaucoup de ballons », lance l'artiste marseillais pour Football Club de Marseille , avant d'en rajouter une couche.

«Malinovskyi ne touchait pas le ballon pendant un quart d’heure»