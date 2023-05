OM : Le transfert du successeur de Payet est déjà bouclé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’avenir de Dimitri Payet à l’OM est toujours très incertain. Bien que son contrat court jusqu’en 2024, le numéro 10 marseillais pourrait être poussé au départ. Mais il semblerait que le club phocéen tienne déjà son successeur. Et pour cause, l’OM miserait gros sur Ruslan Malinovskyi en vue de la saison prochaine.

Prêté par l'Atalanta avec une option d'achat, Ruslan Malinovskyi devrait bel et bien reste à l'OM la saison prochaine. L'Ukrainien est même perçu en interne comme le successeur de Dimitri Payet dont l'avenir est très incertain à Marseille. Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , assure que la direction du club phocéen mise gros sur l'international ukrainien pour la saison prochaine.

Malinovskyi pour remplacer Payet ?

« Igor Tudor a énormément confiance en Malinovskyi. On a eu ses débats pour d’autres joueurs, comme Balerdi par exemple, mais c’est Tudor qui décide. Je pense qu’il y a une réflexion avec lui sur le long terme, du genre ‘‘il faut qu’il joue un maximum parce que le vrai Malinovskyi on ne l’a pas encore vu’’. Les dirigeants croient vraiment en lui, dans les années qui viennent, l’année prochaine, après ces six mois d’acclimatation, quand il aura pris le pouls de cet OM, pour eux il va exploser. Dans les choix on voit très bien que pour eux, Payet, c’est un choix sur la fin alors que Malinovskyi on lui promet un bel avenir », lance-t-il pour BFM Marseille . De son côté, Ruslan Malinovskyi vendait la mèche pour son avenir à l’OM.

Malinovskyi se projette à l'OM