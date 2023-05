Une star dit non au PSG, l’OM peut trembler

Thomas Bourseau

Sur le marché des agents libres, le PSG s’intéresserait à Wilfried Zaha, mais essuierait déjà son refus contrairement à l’OM. En parallèle, les Olympiens pourraient être recalés par l’Ivoirien qui songerait à signer un joli contrat à Crystal Palace.

Un nouveau joli coup sur le marché des agents libres mené à bien par le PSG après les dossiers Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma en 2021 ? The Guardian a dernièrement révélé que le Paris Saint-Germain serait sur les rangs afin d’éventuellement accueillir Wilfried Zaha dont le contrat à Crystal Palace expirera le 30 juin prochain. Néanmoins, le média anglais affirmait en parallèle que l’OM était également sur le coup.

Zaha privilégie l’OM au PSG...

Et il semblerait que l’OM ait une véritable longueur d’avance sur le PSG dans la course à la signature de Wilfried Zaha. D’ailleurs, selon 90min , l’Olympique de Marseille serait privilégié par Zaha en cas de départ de son club formateur où il est arrivé à l’âge de 11 ans. Cependant, il se pourrait que l’ailier ivoirien prenne tout le monde de court.

...mais réfléchit à signer un contrat en or à Crystal Palace