Un buteur est annoncé à l’OM, c’est la douche froide

Cet été, l'OM devrait une nouvelle fois se montrer très actif sur le mercato. Plusieurs recrues sont à prévoir notamment dans le secteur offensif puisque le club marseillais espère toujours recruter un nouvel avant-centre. Dans cette optique, Moussa Dembélé a été annoncé du côté de l'OM. Mais cette piste ne serait finalement pas creusée par Pablo Longoria.

Comme souvent depuis l'arrivée de Pablo Longoria, l'OM devrait se montrer très actif, et se prépare notamment à renforcer son secteur offensif. Et pour cause, l'avenir d'Alexis Sanchez n'est pas encore fixé puisque son contrat s'achève le 30 juin, et il faudra donc un joueur pour épauler Vitinha. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées à l'image de celle menant à Moussa Dembélé. Libre à l'issue de la saison, l'ancien buteur du PSG ne prolongera pas à l'OL et représente donc une belle opportunité de marché que Pablo Longoria souhaiterait saisir selon les récentes informations de Sky Allemagne .

Dembélé à l'OM, c'est non

Cependant, selon les informations de Foot Marseille , l'OM n'est absolument pas intéressé par Moussa Dembélé. Bien qu'il soit libre à l'issue de la saison, l'attaquant de l'OL n'est pas dans le viseur marseillais. Il faut dire que Pablo Longoria attend toujours de connaître la place à laquelle finira l'OM, car une qualification directe pour la Ligue des champions changerait beaucoup de choses pour le mercato.

Quel buteur pour l'OM ?

Par conséquent, l'OM tentera d'autres coups sur le mercato, et plusieurs pistes circulent déjà. Ainsi, le club phocéen prospecte notamment en Ligue 1 puisque les noms de Loïs Openda (RC Lens) ou encore Falorin Balogun (prêté à Reims par Arsenal), seraient étudiés du côté de l'OM. Deux dossiers très compliqués compte tenu du montant des transferts évoqués, mais cela démontre la volonté du club phocéen de recruter un attaquant.