Un transfert à 60M€ se prépare, il répond au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La défense centrale du PSG pourrait changer de visage la saison prochaine. Le club parisien a, d'ores et déjà, acté l'arrivée de Milan Skriniar, qui arrivera en provenance de l'Inter. Un autre renfort serait espéré lors du prochain mercato estival. La piste Kim Min Jae est évoquée. Ce mercredi, son entourage s'est prononcé sur son avenir.

Le mercato estival est déjà lancé au PSG. La session n'ouvrira ses portes que dans plusieurs semaines, mais le club parisien aurait acté l'arrivée de Milan Skriniar, qui devrait arriver libre en provenance de l'Inter. Mais ce n'est pas suffisant pour Luis Campos, désireux de s'attacher les services d'un autre renfort défensif. A en croire la presse italienne, le PSG suivrait la situation de Kim Min Jae, lié au Napoli jusqu'en 2025. Le défenseur coréen figure, aussi, dans le viseur de Manchester United. Interrogé sur son futur, Kim Min Jae avait laissé planer le doute. « Je pense juste à Napoli. Les rumeurs sur mon futur loin de Naples ? Il n'y a rien de réel dans cette nouvelle » avait-il déclaré.

Transferts : Le PSG veut un joueur de l’OM, la bombe est lâchée https://t.co/FrTuQCgbnF pic.twitter.com/NgPV8qhMCV — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

L'entourage de Kim Min Jae répond à Manchester United

Alors que les spéculations sont nombreuses au sujet de son avenir, Kim Min Jae a réagi par le biais de son entourage proche. Dans un entretien à Star News Korea, une source a évoqué l'intérêt de Manchester United. « L'accord avec United ? Non, ce n'est pas vrai. Manchester s'intéresse à Kim depuis un certain temps, depuis qu'il a joué en Chine, mais c'était toujours et juste une conversation » a-t-elle déclaré.

« Kim se concentre maintenant sur Naples »