Mercato - PSG : Une annonce décisive tombe pour Milan Skriniar

Convoité par le PSG l’été dernier, Milan Skriniar reste dans le viseur de Luis Campos. Le défenseur slovaque est actuellement dans son ultime année de contrat avec l’Inter et pourra donc rejoindre le club de son choix à l’issue de la saison. Alors que la formation italienne tarde à parvenir à un accord pour une prolongation, son entraîneur Simone Inzaghi reste confiant.

Priorité de Luis Campos lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter malgré les longues négociations entre la formation italienne et le PSG. Toujours évoqué dans le viseur du club de la capitale au cours des derniers mois, le défenseur slovaque ne devrait toutefois pas débarquer en janvier, Christophe Galtier ayant écarté l’arrivée de renforts si aucun départ n'était bouclé. En revanche, le PSG peut espérer accueillir Skriniar l’été prochain, le joueur étant actuellement dans sa dernière année de contrat.

Ça bloque toujours pour Skriniar

Un départ que l’Inter veut empêcher. Le club italien a entamé les discussions avec Milan Skriniar pour discuter d’une prolongation, mais un accord tarde à voir le jour malgré la confiance affichée par les Nerazzurri . Interrogé en marge du match opposant l’Inter à Monza (2-2), Simone Inzaghi continue de se montrer confiant malgré le temps qui passe.

« Je pense et j'espère que cela pourra être résolu »