Mercato : L'OM prend une grosse décision pour Dieng

Arnaud De Kanel

Après s'être créé de multiples occasions, Bamba Dieng a fini par trouver la faille contre Hyères (2-0) en 32ème de finale de Coupe de France. L'attaquant sénégalais a longtemps été écarté par Igor Tudor car Pablo Longoria voulait le vendre. Dieng a rongé son frein et il serait maintenant loin d'un départ.

Maladroit en début de rencontre, Bamba Dieng a rectifié la mire pour inscrire le deuxième but de l'OM en Coupe de France. Mis au placard en début de saison suite à son transfert raté à l'OGC Nice, le Sénégalais est de plus en plus utilisé par Igor Tudor ces derniers temps. De fait, Pablo Longoria pourrait récompenser son attaquant.

OM : Boudjellal a eu peur d'une catastrophe https://t.co/qfc9ty0vqy pic.twitter.com/Nf7YgACg8E — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Tudor valide le match de Dieng

« Bamba a bien joué, il a marqué, il aurait pu marquer d'autres buts », a confié Igor Tudor après la rencontre face à Hyères ce samedi. Bonne nouvelle pour le géant croate, il devrait encore profiter des qualités de Bamba Dieng.

L'OM veut prolonger Dieng