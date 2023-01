OM : Igor Tudor prépare une révolution en défense

La rédaction

Ce samedi, l'OM s'est imposé (2-0) en 32e de finale de Coupe de France contre Hyères, pensionnaire de National 2. Le onze de départ a été remanié par Igor Tudor qui a notamment titularisé Pape Gueye au poste de défenseur central gauche, dans une défense à 3. Un test qui semble avoir donné satisfaction au Croate.

Dès la 15e minute, l'OM s'est retrouvé à 10 après l'expulsion d'Eric Bailly, auteur d'une faute grossière sur Almike Moussa N'Diaye, immédiatement sortit, puis admis en réanimation «par précaution» comme l'a précisé le président varois Mourad Boudjellal. La défense marseillaise à donc du s'adapter, notamment Pape Gueye, habituel milieu défensif qui a ce samedi évolué au poste de stoppeur gauche.

«C'est une solution qu'on a essayée»

Si Igor Tudor a profité de cette rencontre pour légèrement faire tourner l'effectif, il s'est appuyé sur de nombreux cadres. Pape Gueye, habituellement positionné dans l'entrejeu, a disputé la rencontre au poste de stoppeur gauche, et Igor Tudor s'est exprimé sur ce repositionnement tactique en conférence de presse d'après match : « C'est une solution qu'on a essayée. Ce n'est pas la première fois qu'il joue à ce poste-là. C'était un match étrange pour comprendre sa position parce que nous avons dû jouer avec un joueur en moins », a confié l'entraîneur de l'OM dans des propos rapportés par Le Phocéen .

«On va voir dans les matchs suivants si on garde cette option»