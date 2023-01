Transferts - OM : Longoria réserve une énorme surprise sur le mercato

Thibault Morlain

Jusqu’à présent, l’OM a avant tout animé ce mercato hivernal dans le sens des départs. En effet, Luis Suarez, Isaak Touré et Gerson ont quitté le club phocéen, mais désormais, sur la Canebière, on attend de voir quelles seront les recrues pour Igor Tudor. Et visiblement, Pablo Longoria travaillerait en secret sur certains dossiers.

Alors que la seconde partie de saison vient donc de débuter, le mercato hivernal a ouvert ses portes. Et pour l’OM, l’occasion est parfaite pour apporter quelques retouches à l’effectif d’Igor Tudor pour bien terminer l’exercice. Jusqu’à présent, ça a surtout bougé dans le sens des départs. Mais à l’OM, des recrues sont attendues par Tudor et Pablo Longoria s’active en coulisses pour réponse aux besoins de l’entraîneur croate.

L’OM veut 2 joueurs en plus

A quoi faut-il alors s’attendre pour le mercato hivernal de l’OM dans le sens des arrivées ? Comme l’explique La Provence , le club phocéen souhaite avoir 21 éléments à sa disposition pour terminer la saison. Or, pour le moment, Igor Tudor ne compte que 19 joueurs. Ce sont donc deux recrues qui sont attendues à l’OM pour ce mois de janvier et ce sont deux profils offensifs qui sont recherchés, notamment deux numéros 10. Dernièrement, le dossier menant à Ruslan Malinovskyi était alors reparti de plus belle, et voilà que selon les différents échos, l’OM et l’Atalanta Bergame seraient proches de trouver un accord pour l’Ukrainien…

Des dossiers secrets