Zaïre-Emery, Gharbi, Bitshiabu... Décision radicale du PSG sur le mercato

Arnaud De Kanel

La rencontre de Coupe de France entre le PSG et Châteauroux a permis à Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu de se montrer. Les trois pépites parisiennes ont convaincu Christophe Galtier, ainsi que la direction du PSG qui aurait décidé de les conserver, et ce malgré l'ouverture du mercato hivernal.

Privé de Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Kylian Mbappé, le PSG a fini par s'imposer dans la douleur face à une valeureuse équipe de Châteauroux en 32ème de finale de la Coupe de France. Trois produits du centre de formation étaient titularisés par Christophe Galtier : Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi ainsi qu'El Chadaille Bitshiabu. Les titis se sont montrés et ont donné satisfaction au PSG qui compterait sur eux pour la fin de saison.

Mercato - PSG : Mbappé sur le départ ? Une annonce retentissante est lâchée https://t.co/hUL10ug94Z pic.twitter.com/M0C47eSdil — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Galtier sous le charme des phénomènes

Après la rencontre face à Châteauroux, Christophe Galtier avait souligné le bon match des trois jeunes. « J'ai bien aimé Ismaël (Gharbi) dans le jeu. Warren (Zaïre-Emery) a été d'un bon niveau. El Chadaille (Bitshiabu) a été malheureux (sur le but encaissé, ndlr). Je m'attendais à une situation complexe avec les absences de beaucoup de joueurs et les états de forme différents. On va voir ceux qu'on va récupérer pour Angers (mercredi) » confiait l'entraineur du PSG.

Le PSG veut garder ses cracks