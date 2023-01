Mbappé bientôt papa, cette folle prédiction pour 2023

Thibault Morlain

Kylian Mbappé l’a avoué, il aura du mal à digérer la finale de Coupe du monde perdue contre l’Argentine. Un échec que le joueur du PSG souhaite toutefois rapidement oublier. Pour cela, il est vite revenu aux affaires avec le club de la capitale, espérant notamment enfin remporter la Ligue des Champions. Un beau moyen de se consoler en 2023, mais voilà que cette année pourrait réserver d’autres surprises pour Mbappé.

Pour Kylian Mbappé, l’année 2022 s’est notamment terminée sur une énorme déception. Malgré une performance XXL contre l’Argentine, cela n’a pas suffi pour que l’équipe de France remporte la Coupe du monde, s’inclinant ainsi en finale contre Lionel Messi et ses coéquipiers. Un coup dur difficile à digérer pour Mbappé, mais place désormais à 2023 pour le natif de Bondy. Revenu remonté à bloc du Qatar, le numéro 7 du PSG rêve bien évidemment de soulever sa première Ligue des Champions d’ici quelques mois. Kylian Mbappé y arrivera-t-il ? Réponse dans les prochains mois et ce n’est pas le seul heureux événement qui pourrait attendre le protégé de Christophe Galtier au PSG.

Mercato - PSG : Mbappé sur le départ ? Une annonce retentissante est lâchée https://t.co/hUL10ug94Z pic.twitter.com/M0C47eSdil — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

« Papa fin 2023 »

A quoi Kylian Mbappé peut-il s’attendre pour 2023 ? Visiblement, c’est la paternité qui pourrait se profiler pour le joueur du PSG. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la voyante Andréa Desiles. Lors de son passage sur TPMP People , faisant ces prédictions pour l’année 2023 de nombreuses stars, elle a assuré à propos de Mbappé : « Mbappé ? Papa. Papa fin 2023 ».

Qui est la maman ?