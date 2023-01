En plein calvaire, il envoie un énorme message au PSG

Pierrick Levallet

En plein malaise avant la Coupe du monde, Hugo Ekitike n'est pas satisfait de sa situation au PSG. Mais depuis la fin du Mondial et la reprise de la saison, les choses semblent aller beaucoup mieux pour l'attaquant de 20 ans. Buteur ce vendredi contre Châteauroux, le jeune joueur en a profité pour envoyer un message au PSG.

En signant au PSG cet été, Hugo Ekitike s’attendait certainement à mieux. Bloqué par la concurrence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, l’attaquant de 20 ans éprouve quelques difficultés à s’imposer dans la capitale. En début de saison, Christophe Galtier ne lui accordait pas souvent sa confiance. Frustré par son temps de jeu, Hugo Ekitike vivait en plein malaise avant la Coupe du monde. Mais depuis la fin du Mondial, l’ancien du Stade de Reims a le droit à plus de minutes. Face à Châteauroux ce vendredi, il a enchainé sur sa troisième titularisation de suite.

Mercato - PSG : Les vérités d’Ekitike après son transfert au PSG https://t.co/d7EARXiAru pic.twitter.com/INdeXZjswO — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

«Les sensations reviennent tout doucement»

Buteur lors de la victoire parisienne (1-3) en Coupe de France, Hugo Ekitike a été interrogé sur sa situation en zone mixte. « Est-ce que j’ai ressenti une perte de confiance ? Non comme je l’avais déjà dit, j’ai bien terminé ma première partie de saison en marquant face à Auxerre. C’est une machine qu’il a fallu remettre en route après la coupure liée à la Coupe du monde. Les sensations reviennent tout doucement. Le principal, c’était de gagner pour accéder au prochain tour. Si je peux apporter ma pierre à l’édifice, c’est bien aussi » a alors répondu l’attaquant du PSG.

«Je vais me remettre au travail pour continuer à marquer plus»