Mercato - PSG : Cette blague sur le transfert de Kylian Mbappé

Alors que tout ne serait pas tout rose entre le PSG et Kylian Mbappé depuis le début de saison, l'attaquant de 24 ans a quelques fois été annoncé sur le départ. Certains rêvent de lui, comme à Manchester United. Erik ten Hag a notamment été interrogé sur la possibilité de recruter Kylian Mbappé. Et sa réponse n'a pas manqué d'humour.

En mai dernier, Kylian Mbappé a préféré prolonger au PSG plutôt que de signer au Real Madrid. Depuis, l’attaquant de 24 ans fait face à quelques tensions avec son club. Le10Sport.com est en mesure d’affirmer qu’elles concernent l'aspect économique. Mais cela a visiblement été suffisant pour que Kylian Mbappé soit annoncé sur le départ ces dernières semaines. Si le Real Madrid reste son grand rêve, certains pensent aussi à lui en Angleterre.

🚨🚨🎙️| Erik ten Hag when asked about signing Jude Bellingham and Kylian Mbappe: “I want to, do you have pennies for me.” 😂🇳🇱 pic.twitter.com/z2v2iD13JV