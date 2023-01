Mercato - PSG : Galtier a pris une énorme décision pour ses phénomènes

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Christophe Galtier a décidé de faire largement tourner en Coupe de France face à Châteauroux, l’entraîneur du PSG a été conquis par la prestation de ses jeunes. Le technicien français envisagerait de les faire rejouer afin de continuer leur développement, sans empiler les jeunes joueurs dans le même temps.

Pour affronter Châteauroux en Coupe de France, le PSG a fait tourner. Plusieurs jeunes étaient titulaires, l'occasion de les lancer dans le grand bain en l’absence de plusieurs stars. Après la qualification du PSG, Christophe Galtier ne cachait pas sa satisfaction quant à la performance de ses titis.

Galtier a été conquis

« J'ai bien aimé Ismaël (Gharbi) dans le jeu. Warren (Zaïre-Emery) a été d'un bon niveau. El Chadaille (Bitshiabu) a été malheureux (sur le but encaissé, ndlr). Je m'attendais à une situation complexe avec les absences de beaucoup de joueurs et les états de forme différents. On va voir ceux qu'on va récupérer pour Angers (mercredi) », a déclaré l’entraîneur du PSG après la rencontre.

En plein calvaire, il envoie un énorme message au PSG https://t.co/9Y3JV4cXql pic.twitter.com/WwmLXaEe3G — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

Les titis vont rejouer