L’OM retient son souffle, rendez-vous crucial pour le mercato

Thomas Bourseau

Star incontestée de l’OM cette saison, Alexis Sanchez est l’homme à tout faire d’Igor Tudor qui a récemment tenu un discours flatteur à son sujet. Néanmoins, la réunion cruciale pour sa prolongation de contrat n’a pas encore eu lieu…

Alexis Sanchez est au-dessus du lot cette saison à l’OM, en attestent ses 14 buts inscrits. Et ce n’est pas Igor Tudor qui affirmera le contraire. Récemment, lors d’une conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a tenu le discours suivant sur la star chilienne de son effectif. Des propos via lesquels il rapproche Sanchez des plus grands.

«C’est un joueur irremplaçable en raison de ses qualités»

« On pourrait l’oublier, car c’est quelqu’un de très normal, de très humble et qui ne se comporte pas comme une superstar. Après les extraterrestres comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il est juste derrière. C’est un joueur irremplaçable en raison de ses qualités ». Voici le message d’Igor Tudor pour Alexis Sanchez. Et alors que le contrat de l’attaquant de l’OM arrivera à expiration le 30 juin prochain, ça s’agiterait déjà en coulisse.

Un buteur est annoncé à l’OM, c’est la douche froide https://t.co/oih81JuN6O pic.twitter.com/ijMgHG8yLt — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Pas de négociations sérieuses, mais Sanchez aimerait rester