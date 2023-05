Une star est annoncée, le PSG a trahi Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se montrer particulièrement actif sur le mercato. La volonté du club de la capitale est de frapper pour renforcer un effectif qui a affiché des lacunes criantes cette saison. Dans cette optique, le transfert de Bernardo Silva semble être la priorité de Luis Campos. Il faut dire que l'été dernier déjà, le PSG avait promis à Kylian Mbappé de tout faire pour attirer l'international portugais. En vain.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a fait de Bernardo Silva sa grande priorité en vue du prochain mercato. Avec le départ quasiment acté de Lionel Messi et celui espéré de Neymar, le club parisien veut absolument recruter l'international portugais. Et ce n'est pas la première fois que le PSG tente sa chance.

Le PSG à fond sur Bernardo Silva

« Depuis toujours, depuis la période monégasque et son départ. Son nom revient toujours. Il y a eu deux noms : Fabinho et Bernardo Silva, et le PSG en a envie. J’espère juste que le Paris Saint-Germain ne va pas se retrouver dans un jeu de cocufiage avec le Barça […] Après, c’est le joueur qu’il faut au Paris Saint-Germain. Ce PSG là a besoin de Bernardo Silva, et pour construire la saison prochaine et ce que tu as envie de faire, c’est le profil idéal. Il faut espérer qu’il aille voir Pep (Guardiola ; NDLR), qu’il tape à sa porte et qu’ils discutent enfin ensemble », révèle le journaliste de France Bleu sur le plateau de L'EQUIPE de Greg .

Bernardo Silva promis à Mbappé ?