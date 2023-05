Transfert à 80M€ pour Mbappé, Messi et Neymar vont le regretter

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut offrir Bernardo Silva à Kylian Mbappé. Pour ce faire, le club de la capitale devra soumettre un chèque d'environ 80M€ à Manchester City. Limité sur le plan financier, le Qatar compterait se séparer de Leo Messi et de Neymar pour se donner les moyens de ses ambitions avec Bernardo Silva.

Alors qu'il flambe du côté de Manchester City, Bernardo Silva aurait séduit le PSG. En effet, Kylian Mbappé et Luis Campos poussent en interne depuis presque un an pour que l'international portugais soit recruté, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Un transfert à 80M€ pour Bernardo Silva

Pour faire plaisir à Kylian Mbappé, le PSG a donc bougé ses pions sur ce dossier dernièrement. En effet, selon nos informations du 7 mai, la direction rouge et bleu a fait connaitre ses intentions à l'égard de Bernardo Silva, étant prêt à formuler une offre. Toutefois, le PSG devra casser sa tirelire pour faire plier Manchester City.

Messi et Neymar éjectés pour financer le transfert