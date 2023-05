PSG : Le prochain transfert XXL est validé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de nouveaux visages pour composer son effectif la saison prochaine, le PSG cherche notamment un remplaçant à Lionel Messi qui arrive au terme de son contrat. La piste Bernardo Silva fait couler beaucoup d’encre, et pour Jérôme Rothen, le milieu offensif portugais de Manchester City serait le renfort idéal au PSG.

Lionel Messi arrivant au terme de son contrat avec le PSG, et Neymar étant annoncé avec insistance sur le départ, qui viendra garnir le secteur offensif du club de la capitale cet été ? Luis Campos cherche un buteur pour épauler Kylian Mbappé, mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité il y a déjà un bon moment, le conseiller sportif du PSG s’active également pour faire venir Bernardo Silva en provenance de Manchester City.

« Une référence »

Dans son émission sur RMC Sport , l’ancien ailier gauche du PSG Jérôme Rothen a rebondi sur ce dossier Bernardo Silva au PSG : « C’est une référence à son poste, même à plusieurs puisqu’il peut jouer partout. Il est très intelligent, altruiste et c’est ce que j’aime. Il est tourné vers le collectif. Il a été façonné par Pep Guardiola. C’est un joueur très constant, très régulier », indique Rothen.

« Une bonne idée »