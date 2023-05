Mercato : La très grande décision prise par l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’hiver dernier en provenance de l’Atalanta Bergame où il ne jouait plus beaucoup, Ruslan Malinovskyi avait bien démarré son aventure marseillaise. Mais depuis, la situation s’est compliquée et son impact offensif pose question. Pas d’inquiétude pour la direction olympienne qui compte beaucoup sur lui à l’avenir.

L’hiver dernier, l’OM a renforcé son secteur offensif. Déjà pisté l’été d’avant, Ruslan Malinovskyi a posé ses valises à Marseille, lui qui ne jouait quasiment plus sous le maillot de l’Atalanta Bergame. Malinovskyi a bien démarré avec l’OM, son but en Coupe de France contre le PSG restera l’un des grands moments de la saison olympienne. Mais la suite est beaucoup plus délicate.

Malinovskyi est dans le dur

Depuis, Ruslan Malinovskyi, qu’Igor Tudor continue de titulariser régulièrement, a du mal. Techniquement, l’international ukrainien déçoit et il n’est pas décisif. Même si l’investissement est là, l’OM ne peut évidemment pas se satisfaire de cet apport. Mais Pablo Longoria est loin de regretter ce transfert. Le président marseillais compte sur Ruslan Malinovskyi, à l’image de son entraîneur.

Un buteur est annoncé à l’OM, c’est la douche froide https://t.co/oih81JuN6O pic.twitter.com/ijMgHG8yLt — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

L’OM compte sur lui