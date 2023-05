Trahison à l’OM, une contre-attaque se prépare

Jean de Teyssière

C'était la bombe de ce début de semaine : Alexis Sanchez, attaquant de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison allait-il trahir son club pour filer au Paris Saint-Germain ? Devant cette éventualité, qui s'est souvent produite entre les deux clubs, l'OM n'y croit pas un mot et prépare même sa contre-attaque en prolongeant son attaquant chilien...

La saison de l'OM n'est pas encore terminée que les dirigeants tentent déjà de placer leurs pions pour la saison prochaine. Encore en course pour terminer deuxième de Ligue 1 puisque les Olympiens ne sont qu'à deux points du RC Lens, à trois journées de la fin, l'OM prépare activement la saison prochaine, et ça passe par garder ses meilleurs éléments, comme Alexis Sanchez.

Sanchez : direction le PSG ?

La bombe a été lâchée par la presse chilienne. D'après El Deportivo , les dirigeants du PSG auraient contacté l'entourage d'Alexis Sanchez pour jauger de la possibilité de faire venir l'attaquant chilien dans la capitale française cet été. A la recherche d'un attaquant de pointe, capable de marquer des buts et venant de Ligue 1, le profil d'Alexis Sanchez semble parfaitement coller au projet parisien, lui qui en est pour l'instant à 14 buts et 3 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1.

Un buteur est annoncé à l’OM, c’est la douche froide https://t.co/oih81JuN6O pic.twitter.com/ijMgHG8yLt — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

L'OM serein