PSG : Un énorme deal à 120M€ avec deux stars ?

Désireux de se séparer d’un certain nombre d’éléments en vue du prochain mercato estival, le PSG pourrait notamment perdre Neymar et Marco Verratti. Les deux stars sont annoncées avec insistance sur le départ et disposent d’une certaine valeur financière, mais rien n’est encore avancé pour leurs transferts respectifs.

Le prochain mercato estival s’annonce d’ores et déjà agité pour le PSG, et notamment dans le sens des départs ! Lionel Messi arrive au terme de son contrat et ne sera vraisemblablement pas prolongé, mais il n’est pas la seule star concernée par un départ au sein du club e la capitale. En effet, l’avenir de Neymar et Marco Verratti fait également couler beaucoup d’encre ces derniers jours, puisque le PSG envisage de se séparer de ces deux éléments pourtant iconiques.

« Neymar, il faut compter 70/80M€ »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , le célèbre agent de joueurs Yvan Le Mée évalue la valeur marchande de Neymar sur le marché des transferts, sachant que son contrat court jusqu’en 202è avec le PSG : « Aujourd'hui, pour s'acheter Neymar, je pense qu'il faut compter pour 70 à 80 M€. Dans le marché actuel, des Brésiliens comme Éder Militao ou Raphinha ont été achetés cher (50 et 58 M€), sans avoir son rang », indique Le Mée.

Verratti a le choix