Alexis Sanchez, Neymar, Payet… Toutes les infos mercato du 17 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

OM : Le PSG sur Alexis Sanchez ?

C'est l'information improbable du jour, et elle nous vient tout droit du Chili. Selon El Deportivo , le service sport du quotidien La Tercera , la direction du PSG aurait contacté l’entourage d’Alexis Sanchez pour se renseigner sur les conditions d’une éventuelle signature, alors que l’attaquant de 34 ans arrivera à la fin de son contrat avec l’OM en juin prochain et n'est pas encore certain de continuer l'aventure au Vélodrome.



PSG : Barcelone a pris sa décision pour un retour de Neymar

Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar serait déjà en train de se chercher un nouveau point de chute. Mais selon les révélations de Relevo , il ne s'agira pas du FC Barcelone. Cette piste ne serait pas du tout d'actualité au sein du club catalan, qui a d'autres plans pour son mercato.



L'OM prêt à lâcher Dimitri Payet ?

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2024, Dimitri Payet pourrait être vendu par l'OM cet été ! La Provence annonce dans ses colonnes du jour que la direction marseillaise envisage de se séparer de son emblématique numéro 10, qui pourrait même avoir disputé son dernier match avec l'OM dimanche dernier contre Angers avec le risque de suspension qu'il encourt après sa gifle sur Yannick Cahuzac lors du choc contre le RC Lens.



PSG : Naples intéressé par Christophe Galtier ?