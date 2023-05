C’est confirmé, une star veut claquer la porte du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat au PSG, Marco Verratti penserait déjà un départ. Marqué par le comportement des supporters, l'international italien voudrait changer d'air comme le confirme l'un de ses proches. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club de la capitale compte toujours sur lui, malgré la diffusion de rumeurs annonçant le contraire.

Présent au PSG depuis 2012, Marco Verratti est intimement lié à l'arrivée du Qatar dans la capitale. Recruté par le club parisien à l'âge de 19 ans, l'international italien a, pendant longtemps, été considéré comme le chouchou du Parc des Princes et comme l'un des meilleurs espoirs à son poste. Mais la suite n'a pas été à la hauteur des espérances. Verratti, dont l'hygiène de vie est discutée en interne, cristallise les tensions.

Verratti penserait à claquer la porte

Ces derniers jours, les membres du Collectif Ultras Paris lui ont demandé de quitter la capitale. Très marqué par cet épisode, Verratti envisagerait de claquer la porte selon les informations de RMC Sport. Alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2026, l'international italien aurait perdu sa joie de vivre au sein de la capitale.

« On ne peut plus être heureux dans un PSG de cette nature »

« On ne peut plus être heureux dans un PSG de cette nature. Et les tifosi qui s’en prennent à lui. Cela lui a mis un sacré coup » a confié l'un de ses proches dans des propos rapportés par RMC Sport. Sa famille et ses amis auraient, aussi, été marqués par ces évènements, qui font suite à une saison médiocre de la part du PSG

Selon nos informations, le PSG veut le conserver

Le 15 mai dernier, le 10Sport.com avait annoncé la vérité sur ce dossier Verratti. Selon nos informations, il est vrai que l'Italien est sollicité par plusieurs clubs italiens. Agé de 30 ans, le joueur serait sur les tablettes de la Juventus et du Milan AC. Mais le PSG n'a pas l'intention de le transférer lors du prochain mercato estival.