EXCLU - Mercato - OGC Nice : C’est non pour Régis Le Bris et Franck Haise

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’OGC Nice prépare la prochaine saison et l’arrivée d’un nouvel entraîneur en lieu et place de Didier Digard. Comme le10sport.com l’avait révélé en exclusivité le 7 octobre 2022, Régis Le Bris et Franck Haise faisaient partie des tablettes niçoises. Mais selon nos sources, ni l’un, ni l’autre, ne sera l’heureux élu. Voici nos révélations.

La hype autour de Didier Digard n’aura pas duré. Après avoir repris en main l’OGC Nice suite au départ de Lucien Favre, le technicien azuréen semblait enclin à guider, durablement, l’écurie niçoise. Mais ses hommes ont fini par retomber dans leur travers et Didier Digard vit ses dernières heures sur le banc niçois. La direction planche activement sur l’arrivée d’un nouveau coach. Et les premiers éléments de réponse tombent.

EXCLU @le10sport : Le Maccabi Haïfa vient de transmettre une très grosse offre à Laurent Abergel (Lorient)Réflexion en cours du côté du milieu de terrain lorientais…A lire ici : https://t.co/jo69PfxHUo — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 16, 2023

Le Bris, pas assez mûr

Le 7 octobre dernier, le10sport.com révélait l’intérêt de Nice pour Régis Le Bris : « Selon nos informations, le nom de Régis Le Bris commence à circuler de plus en plus en coulisses. Des clubs français, et même étrangers, se penchent sur son cas. Du côté de Nice, par exemple, le duo composé de Fabrice Bocquet (ancien de Lorient) et Florent Ghisolfi apprécie les caractéristiques de Le Bris ». Piste confirmée ces derniers jours par nos confrères de L’Equipe . Mais selon nos sources, Régis Le Bris ne sera pas le prochain entraîneur de Nice. Si le profil du Breton plaît, il est jugé encore trop inexpérimenté pour pouvoir relever le défi niçois.

Haise fidèle à Lens

Toujours le 7 octobre, le10sport.com ajoutait un autre nom de Ligue 1 à la liste niçoise : « Si jamais les Niçois venaient à changer d’entraîneur dans les mois à venir, plusieurs profils seraient étudiés. Régis Le Bris (Lorient), Franck Haise (RC Lens) ou encore un entraîneur évoluant actuellement à l’étranger font partie des pistes à l’étude ». Si Le Bris est jugé trop tendre, Haise, de son côté, ne viendra pas par fidélité au RC Lens. En route vers la Ligue des Champions, le technicien n’envisage pas de départ, même pour un projet plus « ambitieux ».

De Zerbi, c’est oui

Nos confrères évoquent plusieurs autres noms pour l’OGC Nice. Et notamment celui de Robert De Zerbi. Selon nos informations, à ce jour, c’est le profil qui tient la corde. Julien Fournier, il y a un an, poussait déjà pour la venue de De Zerbi. Mais pour le moment, l’OGC Nice ne prend pas de décision. L’actionnaire principal, Ineos, souhaite attendre la fin du dossier Manchester United pour trancher. Le club anglais est à vendre et Ineos fait partie des potentiels repreneurs. Un dossier qui semble tout proche de terminer entre les mains des Qataris, prêts à dépenser 6 milliards d’euros. Mais Ineos souhaite attendre le verdict final avant de prendre ses dispositions pour l’avenir de l’OGC Nice et du prochain coach.