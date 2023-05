Messi - PSG : L’annonce qui relance tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi va quitter le club de la capitale, mais sa future destination n'est pas encore connue. En effet, l'Argentin ne semble encore avoir tranché pour son avenir, mais du côté de l'Arabie Saoudite, Al-Hilal serait prêt à tout pour le convaincre de signer cet été.

Arrivé en 2021 au PSG, Lionel Messi ne devrait pas honorer une troisième saison à Paris. En fin de contrat le 30 juin, l'Argentin va quitter le club de la capitale cet été, mais sa future destination n'est pas encore connue. En effet, plusieurs clubs se battent pour le récupérer, mais c'est bien du côté de l'Arabie Saoudite que la tendance s'accélère.

PSG - Messi : Nouvel indice sur son prochain club https://t.co/bDrOEHFIUc pic.twitter.com/wtn3201iz0 — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Al-Hilal est prêt à tout pour Messi

Et pour cause, selon une source proche des discussions entre Lionel Messi et Al-Hilal, les Saoudiens « diraient oui à tout ». Autrement dit, peu importe les exigences de l'actuel joueur du PSG, l'Arabie Saoudite accepterait tout pour le convaincre de rejoindre Cristiano Ronaldo et recréer leur rivalité à Ryiad.

Un salaire annuel estimé à 400M€ ?