PSG : Projet sensationnel pour Messi, un mercato historique est préparé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le départ de Lionel Messi semble aujourd’hui inéluctable, mais l’identité du prochain club de La Pulga reste incertaine. Le FC Barcelone ne s’en cache plus et travaille pour rapatrier le numéro 30 du PSG, mais l’Arabie saoudite apparaît comme une menace sérieuse avec une offre historique à la clé. Et l’Argentin n’est pas le seul attendu dans le golfe Persique.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi s’apprête à plier bagage. La prolongation de l’Argentin n’est en effet plus d’actualité, tandis que celui-ci s’imaginerait déjà au FC Barcelone. Et ça tombe bien, le club culé cherche à rapatrier son ancienne star comme l’a encore réaffirmé le président Joan Laporta après le sacre en Liga.

Transferts - PSG : Lionel Messi va signer, son nouveau contrat est révélé https://t.co/oZmVn7PdS5 pic.twitter.com/O6KeHerxc0 — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Messi attend le Barça, mais...

Cependant, le FC Barcelone, qui doit diminuer sa masse salariale de 200M€, doit encore attendre le feu vert de la Liga pour passer à l’action. Rien n’est donc acté pour Messi, également courtisé en Arabie saoudite. Des sources locales citées par l’ AFP annonçaient même la semaine dernière que l’affaire était conclue. Un salaire annuel de 400M€ attendrait le numéro 30 du PSG dans le golfe Persique avec un contrat de deux saisons à la clé.

Une vingtaine de joueurs prestigieux sont ciblés par l’Arabie saoudite