PSG : Il annonce en direct le départ de Neymar et une grosse recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus du tout épanoui au sein du PSG où sa relation avec les supporters s’est d’ailleurs nettement détériorée cette saison, Neymar envisage de changer d’air, d’autant qu’il n’entre plus dans les plans de Luis Campos. Et Daniel Riolo confirme la tendance d’un départ pour la star brésilienne.

Malgré un contrat juteux qui court jusqu’en 2027 et une première partie de saison prometteuse avant sa blessure longue durée, Neymar envisagerait de quitter le PSG cet été. La rupture semble désormais actée entre l’attaquant brésilien et les supporters parisiens, qui sont même allés jusqu’à manifester leur mécontentement envers Neymar devant son domicile dernièrement.

Au micro de l'émission l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a d’ailleurs confirmé la volonté de se séparer de Neymar cet été au PSG : « Si Neymar, Mbappé, Silva ce n'est pas mieux que Neymar, Mbappé, Messi ? Ah non, Neymar est sur la liste des départs. Pour qu'il reste, il va vraiment falloir qu'il y ait 0 possibilité de le sortir », indique le consultant.

