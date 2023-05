Neymar panique, il réclame son transfert au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce sera probablement l'un des feuilletons de l'été. Poussé au départ par le PSG, Neymar semble désormais ouvert à l'idée de quitter le club de la capitale. Il faut dire que le Brésilien aurait été particulièrement marqué par la manifestation de certains supporters devant chez lui. L'entourage du numéro 10 de la Seleçao affirme même qu'il a pris peur, déclenchant ainsi sa volonté de partir.

L'histoire d'amour va mal finir. Recruté pour 222M€ en 2017, Neymar n'aura jamais réussi à justifier l'investissement du PSG. Du moins sur le plan sportif. Par conséquent, un départ semble désormais être l'hypothèse la plus probable puisque le club de la capitale souhaite s'en séparer, mais surtout, le joueur lui-même aurait également l'intention de partir cet été.

Neymar a eu très peur

Et pour cause, selon les informations de Julien Froment, qui cite l'entourage de Neymar, la star brésilienne aurait très mal vécu la manifestation de certains supporters du PSG devant chez lui il y a un peu plus de deux semaines. Cela aurait même été l'élément déclencheur qui aurait précipité ses envies de départ. Pour France Bleu Paris , le journaliste explique même que Neymar aurait eu très peur.

Peu de clubs en mesure de le recruter

Par conséquent, les deux parties sont désormais sur la même longueur d'onde, mais encore faut-il trouver une porte de sortie, ce qui ne semble pas évident compte tenu du contrat de Neymar qui court jusqu'en 2027. Il faudra probablement regarder vers la Premier League afin de trouver un club en mesure de s'offrir le numéro 10 du PSG. Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle sont les plus régulièrement cités.