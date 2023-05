PSG : Le clan Neymar a déjà ciblé son prochain club

Jean de Teyssière

Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 avec le statut de futur meilleur joueur du monde. Bloqué à l'époque par les monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il devait en être le successeur. Six ans plus tard, le voile est tombé et l'aventure entre Neymar et le PSG laissera forcément un goût d'inachevé. Au point que le PSG fait tout pour faire partir Neymar cet été.

Après le probable départ de Lionel Messi, le PSG aimerait voir Neymar suivre le champion du monde argentin. Toutefois, la chose n'est pas aisée puisque le contrat de Neymar court jusqu'en juin 2027 et que son salaire mensuel avoisine les 3M€ par mois...

Un échange préparé par Campos

Ce lundi, le média espagnol SPORT sortait une bombe : Luis Campos essaierait de réaliser un échange avec Manchester City. Bernardo Silva serait la cible du conseiller du football du PSG. Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité, le PSG fait de Bernardo Silva la priorité de son mercato. Avec les informations de SPORT , le PSG pourrait bien se faciliter la tâche en proposant aux Citizens de récupérer Neymar en contrepartie, sans débourser le moindre euro...

Neymar envoyé à Chelsea