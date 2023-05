Messi - PSG : Un proche balance le verdict, l’accord est proche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le contrat de Lionel Messi avec le PSG arrive à expiration, le FC Barcelone souhaite récupérer son ancienne star et semble sur la bonne voie. Malgré les problèmes financiers rencontrés par le club culé, la confiance est de mise en interne. Un proche de Joan Laporta a en effet indiqué que l’Argentin prenait le chemin de la Catalogne.

Lionel Messi vit ses derniers moments au PSG. Après deux années passées dans la capitale, l’Argentin ne devrait pas renouveler son bail et plier bagage, lui dont le bilan à Paris sera très contrasté. Alors que l’Arabie saoudite rêve de mettre la main sur La Pulga , le FC Barcelone est également positionné. Un intérêt vu d’un très bon œil par Lionel Messi, désireux de retrouver la Catalogne.

« Nous allons tout faire pour le ramener »

« Nous allons tout faire pour le ramener », a assuré dimanche soir Joan Laporta sur Jijantes TV . Le président du FC Barcelone en a rajouté une couche le lendemain, invité de TV3 : « J'ai parlé à Leo pour arranger la situation après ce qui s’est passé lorsque j'ai dû faire passer l'institution avant tout, même lui, le meilleur joueur du monde. Nous nous sommes envoyé des messages ces derniers temps. La vérité est que la conversation a été affectueuse et agréable, a indiqué le boss blaugrana. Je l'ai félicité pour la Coupe du monde. Il est de retour. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, il y a une relation. »

« Ils pensent qu’il reviendra »