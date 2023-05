Le PSG veut régaler Mbappé, l’OM va le payer cher

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec les débuts mitigés de Vitinha et l’avenir incertain d’Alexis Sanchez, l’OM serait déjà sur le dossier d’un attaquant. Moussa Dembélé intéresse le club olympien, lui qui quittera l’OL cet été. Mais l’Eintracht Francfort est bien avancé, le départ de Randal Kolo Muani pourrait précipiter l’affaire. Surtout si le PSG met son nez dans ce feuilleton…

C’est un dossier éternel à l’OM. Voilà des années que Marseille cherche un attaquant capable d’empiler les buts et de faire vibrer le Stade Vélodrome. L’été dernier, Alexis Sanchez est arrivé et il a rapidement conquis les supporters de l’OM. Mais Sanchez évolue en pointe, un poste qui ne lui correspond pas vraiment, même s’il est efficace avec déjà 14 buts en Ligue 1. Vitinha est arrivé cet hiver pour 32M€ et l’idée de l’OM est d’en faire l’attaquant titulaire.

Pablo Longoria pense à Moussa Dembélé

Avec deux petits buts depuis son arrivée au sein du club olympien, Vitinha ne vit pas forcément les débuts dont il avait rêvés. Encore remplaçant contre Angers, l’attaquant portugais n’est pas parvenu à faire la différence en entrant en jeu. Entre cette adaptation mitigée et l’avenir incertain d’Alexis Sanchez, l’OM est passé à l’action. A en croire les informations de Sky Allemagne , Marseille garderait un œil sur la situation de Moussa Dembélé, l’attaquant de l’OL, qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain.

Francfort y pense pour remplacer Kolo Muani