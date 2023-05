L’OM va halluciner, le transfert d’une star est demandé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, de grosses interrogations existaient au sujet d’Alexis Sanchez, rejoignant l’Olympique de Marseille après la fin de son contrat avec l’Inter, mais l’attaquant de 34 ans a fait taire les détracteurs, au point qu’Arsenal pourrait se positionner sur son ancien joueur si l’on en croit un journaliste chilien. Une menace qui pourrait devenir sérieuse pour Pablo Longoria.

Alexis Sanchez a prouvé cette saison qu’il pouvait encore enchaîner au haut niveau. Le doute existait pourtant à son arrivée à l’OM, le Chilien sortant d’un exercice compliqué avec l’Inter, qui avait accepté de résilier son bail. Finalement, l’attaquant de 34 ans s’est montré indispensable à Marseille, au point que la direction phocéenne souhaite le prolonger.

OM - Payet : Il annonce son départ en direct ? https://t.co/WtlbjWz3rM pic.twitter.com/5hHbC27NTo — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

L’OM veut le conserver

En effet, l’OM souhaite conserver Alexis Sanchez une deuxième année, lui dont le bail arrive à expiration. De son côté, le joueur n’est pas contre l’idée de prolonger son séjour dans le sud de la France à condition que le club se montre ambitieux pour la saison à venir. Pablo Longoria est prévenu, d’autant qu’une concurrence majeure pourrait perturber ses plans.

Alexis Sanchez conseillé… à Arsenal ?