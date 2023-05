PSG : Le successeur de Lionel Messi, c’est lui !

Thomas Bourseau

Le contrat de Lionel Messi qui expire le 30 juin prochain ne devrait pas être prolongé. Et pour remplacer le septuple Ballon d’or, le PSG penserait à Bernardo Silva, une piste dévoilée par le10sport.com en août 2022.

Lionel Messi avait signé un contrat le liant au PSG jusqu’au 30 juin prochain en août 2021, moment de son arrivée dans le club de la capitale. Une troisième année a été incluse dans le deal convenu en option. Néanmoins, depuis plus de quelques semaines, Lionel Messi aurait signifié au Paris Saint-Germain qu’il ne poursuivrait pas son aventure à Paris. C’est en effet ce que le journaliste Guillem Balague, travaillant notamment pour la BBC , confiait dernièrement.

Lionel Messi sur le départ…

Et le biographe de Lionel Messi ne semble pas avoir menti puisque les différents médias s’accordent tous à dire que le septuple Ballon d’or quittera le PSG libre de tout contrat. Le Parisien s’est même penché sur son succession. Et il se pourrait qu’un autre talentueux et percutant gaucher soit sélectionné par le PSG pour le remplacer. Le quotidien de la capitale a affirmé lundi que le Paris Saint-Germain choisirait de miser sur Bernardo Silva dont le contrat à Manchester City expirera en juin 2025. Silva ne cacherait pas ses envies d’ailleurs en coulisses et le PSG aurait une longueur d’avance sur le FC Barcelone dans la course à la signature de Bernardo Silva.

…Bernardo Silva pour le remplacer ?