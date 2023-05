Transferts - PSG : Lionel Messi va signer, son nouveau contrat est révélé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bientôt libre, Lionel Messi s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain et pourrait retrouver le FC Barcelone durant l’intersaison. C’est en tout cas la volonté des deux parties, en attente de la décision de La Liga concernant les comptes du club culé. Et en Catalogne, on a déjà une idée précise du futur bail de l’Argentin.

L’aventure parisienne de Leo Messi touche à sa fin. Deux années après sa signature au PSG, le septuple Ballon d’Or ne devrait pas renouveler son bail, et va donc se retrouver agent libre pour la deuxième fois de sa carrière. Une aubaine pour le FC Barcelone, désireux de rapatrier son ancienne star. Lionel Messi, quant à lui, souhaite aussi retrouver la Catalogne, et les premières manœuvres ont été lancées.

Messi attendu à Barcelone

Dans la foulée du sacre du FC Barcelone en Liga, Joan Laporta a confirmé que le club culé était déterminé à s’attacher les services de Lionel Messi : « Nous allons tout faire pour le ramener. » Par ailleurs, le président de l’entité catalane a révélé le lendemain que les discussions étaient déjà en cours avec La Pulga , l’objectif étant de renouer le lien après son départ mouvementé en 2021. « J'ai parlé à Leo pour arranger la situation après ce qui s’est passé lorsque j'ai dû faire passer l'institution avant tout, même lui, le meilleur joueur du monde. Nous nous sommes envoyé des messages ces derniers temps », a révélé Laporta sur TV3 .

Le Barça veut lui offrir 25M€ par saison

Toujours confronté à des problèmes économiques, le FC Barcelone attend d’obtenir l’aval de La Liga avant de passer concrètement à l’action avec Lionel Messi. La masse salariale doit notamment être réduite de 200M€, mais le club culé reste confiant. D’ailleurs, la direction aurait déjà préparé le contrat à faire signer au champion du monde, qui pourrait disposer d’un salaire annuel de 25M€ bruts selon Sport , des émoluments inférieurs à ceux qu’il perçoit au PSG, avec 40M€ bruts par saison d'après L’Equipe . La journaliste Veronica Brunati annonçait pour sa part lundi qu'un accord de principe avait déjà été trouvé. Un bail d’une année l’attendrait au Barça, avec une saison supplémentaire en option.

