PSG : Mbappé veut suivre Messi et Neymar, son rêve fou est connu

Alors qu’il a fêté ses 24 ans au terme de la Coupe du monde organisée au Qatar, Kylian Mbappé dispose déjà d’un palmarès impressionnant. Mais il peut encore faire mieux, avec en ligne de mire la Ligue des Champions avec le PSG et l’Euro sous le maillot bleu. L’international français a également un autre objectif en tête, le rêve d’une vie, celui de participer aux Jeux olympiques organisés à Paris en 2024. Il rejoindrait alors la liste des joueurs prestigieux qui sont partis en quête de la médaille d’or.

Multiple champion de France avec le PSG, vainqueur de la Coupe du monde, lauréat de plusieurs distinctions individuelles… Kylian Mbappé peut déjà se targuer de disposer d’un palmarès solide qui peut rendre jaloux plus d’un joueur, mais l’international français a soif d’ambition et ne compte évidemment pas s’en arrêter là, lui qui a soufflé ses 24 bougies en décembre dernier au terme d’un Mondial perdu contre l’Argentine (3-3, 4 tab à 2), malgré son triplé. Parmi les objectifs du prodige tricolore, celui de participer aux Jeux olympiques 2024 (26 juillet - 11 août) organisés à Paris quelques jours après la fin de l’Euro (14 juin – 14 juillet).

Mbappé prévient et rêve des JO

« J’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques , a-t-il répété en avril dernier, interrogé dans l’émission Tout le Sport. Après, ça ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. (…) Il y a un club aussi, il y a une équipe nationale, parce qu'il y a un Euro avant, donc il faut discuter... [Ce sont] tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte, mais bien sûr que ce serait un rêve de jouer les JO, encore plus à Paris. » Alors que la chasse aux billets est lancée pour les personnes cherchant à assister à des épreuves, avec le lancement la semaine dernière de la deuxième phase de vente pour l’ensemble des disciplines olympiques, dont les rencontres de football qui se tiendront dans sept stades à travers la France, Kylian Mbappé espère faire partie des trois joueurs âgés de plus de 23 ans inscrits sur la liste officielle, et ainsi suivre les traces de Michel Platini, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi.



« C'est en regardant les Jeux Olympiques de Londres en 2012 que j'ai pris conscience de l'importance de cette compétition planétaire , s’était justifié Kylian Mbappé sur son envie de prendre part à l’aventure dans un entretien accordé à L’Equipe en 2021. Les Jeux, c'est "LA" référence du sport, Le Graal absolu que tous les sportifs et sportives du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie. » Voici la liste des joueurs importants qui ont eu l’occasion de faire les Jeux olympiques avec leur équipe nationale.

Au PSG, Lionel Messi (2008) et Neymar (2016) ont déjà la médaille d’or

En cas de participation aux JO de Paris 2024, Kylian Mbappé suivrait notamment les traces de ses compères de la MNM au PSG. En 2008, Lionel Messi a pris la direction de Pékin aux côtés d’Angel Di Maria, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Sergio Agüero ou encore Ezequiel Lavezzi. L’Argentine décroche alors la médaille d’or, le seul titre majeur de La Pulga avec l’Albiceleste jusqu’à la Coupe du monde 2022. Mais pour parvenir à ses fins, Lionel Messi n’avait pas hésité à mettre la pression du FC Barcelone du haut de ses 21 ans. « Messi s’était engagé à faire les jeux olympiques. Cela a créé des tensions car Barcelone devrait disputer le tour préliminaire de Ligue des champions. Pep Guardiola lui a demandé: "Leo tu veux aller aux Jeux?" et Messi a répondu que oui avant de voir l’entraîneur lui dire "alors va aux Jeux et à ton retour je te veux au top" », révélait déclaré Ignasi Oliva, directeur de la radio catalane Arenys dans un documentaire consacré au numéro 30 du PSG diffusé sur RMC Sport . Compréhensif, Pep Guardiola avait remporté le tournoi olympique avec l'Espagne en 1992, évoluant notamment aux côtés de Luis Enrique.



De son côté, Neymar a eu l’occasion de découvrir à deux reprises les JO (2012 et 2016). Il remportera la médaille d’or lors de sa seconde participation dans son pays natal, avec Thiago Silva et Hulk. Durant sa première expérience à Londres, le Brésilien obtient l'argent après sa défaite en finale contre le Mexique (1-2), qui avait déjà pris le dessus sur le Sénégal de Sadio Mané en quart (4-2). Cette année-là, l'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez n'avait pas passé les poules. En 2021, le Brésil ne cache pas ses envies de faire appel à la star auriverde pour les Jeux de Tokyo, auquel il ne prendra pas part, le PSG étant réticent à l’idée de le lâcher. Dani Alves (38 ans) sera en revanche au rendez-vous.

Son idole Cristiano Ronaldo présent à Athènes en 2004

Tout comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a tenté sa chance aux JO quatre ans auparavant, du côté d’Athènes en 2004. Futur vainqueur du Ballon d’Or, et idole d'enfance de Kylian Mbappé, celui qui explosera tous les compteurs au Real Madrid n’a toutefois pas profité de l’évènement pour gonfler son palmarès, le Portugal prenant la porte au tour préliminaire. L’Argentine, elle, obtiendra l’or, portée par Gabriel Heinze ou encore Javier Saviola. Un été à oublier pour CR7, qui venait de connaître la première grande désillusion de sa carrière en perdant la finale de l’Euro contre la Grèce organisée à domicile. Cristiano Ronaldo ne trouvera le chemin des filets qu’une fois pendant le tournoi olympique contre le Maroc (2-1), et attendra comme Lionel Messi de nombreuses années avant de remporter son premier trophée avec son pays, lors de l’Euro 2016.

Le bronze pour Ronaldinho (2008) et Ronaldo (1996)

En 2008, Ronaldinho prend aussi la direction de la Chine et met la main sur la médaille de bronze. L’ancienne star du PSG et du FC Barcelone avait découvert les JO huit ans auparavant à Sydney 2000, chutant en quart de finale face au Cameroun (1-2), qui décrochera l’or cette année-là, avec dans ses rangs Samuel Eto'o, âgé de 19 ans et évoluant alors à Majorque. Xavi était aussi présent en Australie sous les couleurs espagnoles.



Autre vainqueur du Ballon d’Or, Ronaldo était de la partie aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, accompagné par plusieurs phénomènes de la Seleção , à l’instar de Dida, Roberto Carlos, Bebeto ou encore Rivaldo. Défait par le Nigéria en demi-finale (4-3), futur médaillé d’or avec Jay-Jay Okocha, le Brésil obtiendra le bronze en prenant le dessus sur le Portugal (5-0). Un autre futur Ballon d’Or disputera ces Jeux, un certain Fabio Cannavaro, lauréat en 2006 après la victoire de l’Italie au Mondial, mais le défenseur n’aura pas la même réussite en 1996 en prenant la porte dès le tour préliminaire.

Il peut rejoindre Michel Platini (1976)

Bien avant de briller avec l’AS Saint-Etienne et la Juventus, Michel Platini participe aux Jeux Olympiques de Montréal 1976 alors qu’il jouait encore à Nancy. Auteur de trois buts lors du tour préliminaire, le rêve olympique de Platini prit fin en quart de finale, les Bleus étant battus par l'Allemagne de l'Est (4-0). La dernière participation de l’équipe de France aux JO remonte à 1996, Raymond Domenech convoquant notamment Robert Pirès, Patrick Vieira et Vincent Candela, sacrés champions du monde en 1998. Autres visages bien connus des Bleus , Sylvain Wiltord ou encore Claude Makélélé les accompagnent.

12 Ballons d’Or au total, des absents majeurs

Au total, 12 joueurs vainqueurs du Ballon d’Or ont participé aux Jeux Olympiques. Lev Yashin (URSS – 1956), Gianni Rivera (Italie – 1960), Florian Albert (Hongrie – 1960), Allan Simonsen (Danemark – 1972), Oleg Blokhin (URSS – 1972 -1976) complètent la liste des joueurs cités ci-dessus.



A l’inverse, certains des plus grands noms du ballon rond n’ont jamais eu la chance de disputer les JO. C’est le cas par exemple de Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Marco Van Basten, Luis Figo ou encore Zinédine Zidane. Lauréat du Ballon d’Or en 2007, Kaka avait comme Kylian Mbappé affichait son souhait de participer aux Jeux de Pékin 2008, mais l’AC Milan avait refusé de laisser sa star à la disposition du Brésil. Reste à voir si Kylian Mbappé aura l’opportunité de réaliser son rêve.