Benzema : Clash avec Deschamps, il balance

Après la dernière Coupe du monde, Karim Benzema a décidait de tirer un trait sur l'équipe de France. Le buteur du Real Madrid avait pris la décision de prendre sa retraite internationale après un dernier conflit avec son sélectionneur, Didier Deschamps. Champion du monde 1998, Patrick Vieira n'a pas caché sa tristesse face à cette situation.

Auréolé de son Ballon d'Or, Karim Benzema espérait soulever un nouveau trophée au Qatar, à l'occasion de la Coupe du monde. Mais touche à la cuisse, l'attaquant du Real Madrid n'a pu fouler les pelouses. Selon lui, ce serait la faute de Didier Deschamps, qui a décidé de le renvoyer à Madrid alors qu'il se sentait capable de revenir sous le maillot bleu avant la fin de la compétition.

Benzema a tiré un trait sur l'équipe de France

En froid avec Didier Deschamps, Karim Benzema annonçait sa retraite internationale quelques heures après la finale perdue face à l'Argentine. Champion du monde 1998, Patrick Vieira a regretté cette situation au micro du Canal Champions Club.

« Il n’a pas eu ce qu’il méritait »