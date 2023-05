Équipe de France : Il fait une énorme annonce sur Benzema

Hugo Chirossel

Après un énorme imbroglio autour de sa participation à la dernière Coupe du monde avec l’équipe de France, Karim Benzema a fait le choix de mettre un terme à sa carrière internationale. En conflit avec Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid a décidé d’arrêter, un an et demi après son retour en sélection, ce que regrette Patrick Vieira.

Alors que le Real Madrid a remporté la Coupe du Roi face à Osasuna le week-end dernier (2-1), Karim Benzema quant à lui a décroché à cette occasion le 25e titre de sa carrière avec les Merengue . Ce qui fait de lui le joueur le plus titré de l’histoire de la Casa Blanca , à égalité avec Marcelo.

« C’est un gâchis »

Si Karim Benzema sera très certainement considéré comme une légende du Real Madrid, avec l’équipe de France, son histoire est différente. Écarté pendant plus de cinq ans, l’attaquant âgé de 35 ans avait fait son retour à l’occasion de l’Euro 2021. Après l’imbroglio autour de sa blessure avant la dernière Coupe du monde et le conflit qui l’oppose à Didier Deschamps, Karim Benzema a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.

« Tu as envie que les meilleurs joueurs portent ce maillot »