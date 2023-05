Ce héros de Deschamps reçoit une terrible nouvelle

Benjamin Labrousse

Véritable icône de l’équipe de France dont il a pendant longtemps été le capitaine, Hugo Lloris avait annoncé sa retraite internationale en janvier dernier, au sortir d’une finale de Coupe du monde au Qatar. Désormais âgé de 36 ans, le portier français connaît une saison galère du côté de Tottenham, qui cherche activement à le remplacer. Hugo Lloris pourrait quitter le club londonien à la fin de la saison.

Le 9 janvier dernier, Hugo Lloris confiait dans un entretien accordé au journal l’Équipe , sa retraite internationale. Après 14 ans sous le maillot de l’équipe de France, et 145 matchs au compteur, le gardien de Tottenham mettait fin à son aventure chez les Bleus. Leader incontesté au sein du collectif mis en place par Didier Deschamps, Lloris déclarait notamment vouloir désormais se concentrer intégralement sur sa carrière en club. 4 mois plus tard, l’aventure tourne au vinaigre pour l’ancien portier de l’OL et de l’OGC Nice.

Star de Deschamps, il prépare un retour fracassant https://t.co/rdDgxuvb1B pic.twitter.com/HZBGHdnX0W — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Hugo Lloris absent jusqu’à la fin de saison à cause d’une blessure

Le 23 avril dernier, Hugo Lloris a sans doute connu l’un des matchs les plus compliqués de sa longue carrière. Face à Newcastle, les Spurs de Tottenham s’étaient inclinés sur le score de 6 buts à 1. Après avoir encaissé 5 buts en première période et surtout contracté une blessure à la cuisse, l’ex capitaine de l’équipe de France avait été remplacé à la mi-temps. Ce vendredi, l’entraîneur intérimaire de Tottenham Ryan Mason annonçait en conférence de presse qu’Hugo Lloris serait absent jusqu’à la fin de saison.

Tottenham cherche à recruter un nouveau gardien