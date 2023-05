Messi - Ronaldo : Un coup énorme se prépare avec Benzema

Alexis Brunet

L'Arabie saoudite est devenue pour certains joueurs le nouveau championnat à la mode. Le pays du Golfe tente de faire progresser sa ligue en faisant venir de grandes stars du ballon rond, plutôt en fin de carrière. Après Cristiano Ronaldo, et peut-être Lionel Messi, c'est une énorme star du Real Madrid qui serait pistée.

En ce moment, le sujet qui passionne tous les fans de football, c'est l'avenir de Lionel Messi. Pour l'instant toujours joueur du PSG, l'Argentin ne le sera plus à la fin de la saison, car son contrat se termine cet été. Il est peu probable de le voir prolonger à Paris, bien que tout puisse arriver dans ce dossier. Qui aurait pu imaginer que Messi soit par exemple suspendu par son club ?

Al-Hilal ou le FC Barcelone ?

Ce qui est sûr, c'est que Messi ne manquera pas de prétendants. On retrouve dans la liste des équipes prêtes à accueillir le septuple Ballon d'Or, le FC Barcelone. Le club de toujours de Lionel Messi, voudrait beaucoup le faire revenir. Mais le désir barcelonais, se heurte à la réalité économique du moment en Espagne. Le Barça doit faire face à des soucis financiers qui pourraient bloquer l'opération. La deuxième option la plus chaude reste la piste Al-Hilal. Un accord verbal entre le club saoudien et l'entourage de Lionel Messi a même été évoqué par la presse, mais depuis, le père de la star a démenti cette information.

Ronaldo, Messi, et peut-être Benzema

En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les rumeurs ne vont pas s'arrêter là. La soif de l'Arabie saoudite non plus, puisqu'après Lionel Messi, une autre superstar du foot pourrait rejoindre le championnat. Selon les informations de Nabil Djellit, c'est Karim Benzema qui est visé. L'attaquant du Real Madrid fait partie d'une liste de stars, établie pour toute la ligue. Reste à savoir si à 35 ans, le Français voudra lui aussi couler une préretraite paisible, en Arabie saoudite et quitter le Real Madrid.