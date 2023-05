Équipe de France : Mbappé fulmine, un nouveau coup de gueule éclate

Hugo Chirossel

D’après les informations de France Football et de L'Équipe, plusieurs joueurs de l’équipe de France Espoirs auraient eu l’intention de se mettre en grève, lors du rassemblement de mars dernier. En cause, leur volonté de jeûner pendant le ramadan. Kylian Mbappé serait alors intervenu pour les en dissuader, ce qu’il a démenti dans la foulée. Également cité dans cette affaire, l’entourage d’Amine Gouiri a donné sa version des faits.

Comme souvent, la gestion du ramadan a suscité beaucoup de débats. Ce qui aurait également été le cas en équipe de France Espoirs, comme l’indique France Football . En effet, alors qu’il leur aurait été fortement conseillé de ne pas jeûner pendant cette période, plusieurs joueurs de Sylvain Ripoll auraient exprimé leur mécontentement. Ils auraient même évoqué la possibilité de se mettre en grève.

Mbappé monte au créneau

Certains joueurs non musulmans auraient également évoqué l’idée de sauter le repas du midi afin d’exprimer leur soutien envers leurs coéquipiers. Il aurait alors fallu l’intervention de Kylian Mbappé pour calmer la situation. L’attaquant du PSG aurait été sollicité pour aller leur parler. Kylian Mbappé leur aurait alors fait savoir qu’il les comprenait, mais les aurait dissuadé de mener toute action collective. Le capitaine de l’équipe de France a rapidement répondu sur Twitter : « Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp.... Bonne soirée », a-t-il déclaré.

Polémique en Équipe de France, le gros coup de gueule de Mbappé https://t.co/vcBfXCwQEg pic.twitter.com/dCT3yvsjN4 — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

L’entourage de Gouiri également