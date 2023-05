Le PSG a choisi ses quatre prochains transferts !

Jean de Teyssière

La fin de saison approche et le bilan va être salé pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain. Sportivement, la saison peut être qualifiée d'échec, avec un titre de champion de France qui n'est toujours pas officiel à trois journées de la fin et deux éliminations au stade des huitièmes de finale de la Coupe de France mais surtout de la Ligue des Champions. La premier recrutement de Luis Campos l'été dernier n'a pas porté ses fruits et le mercato hivernal a été inexistant. Face à ce constat d'échec, le Portugais, qui restera au club, comme annoncé par le10sport.com commence déjà à préparer la saison prochaine.

La fenêtre estivale pour les transferts n'a pas encore commencé que le PSG a déjà bouclé une arrivée : celle de Milan Skriniar. Le défenseur central slovaque arrivera libre de l'Inter Milan et cette première recrue de choix pourrait en appeler d'autres. C'est en tout cas ce sur quoi Luis Campos travaille.

Campos cible un défenseur et un milieu...

En plus de l'arrivée de Milan Skriniar, Luis Campos, le conseiller du football du PSG va chercher à faire venir un autre défenseur. Selon Marc Mechenoua, journaliste chez GOAL , le technicien portugais chercherait un défenseur central gaucher. Au milieu de terrain, où les critiques ont été nombreuses tout au long de la saison, Luis Campos chercherait à recruter un milieu de terrain avec de la densité physique. Mais ce n'est pas tout.

Le PSG veut offrir une nouvelle star à Kylian Mbappé https://t.co/NSxEpzUu9J pic.twitter.com/MOA5fDL1zw — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

...et deux attaquants

Toujours selon le journaliste Marc Mechenoua, Luis Campos aimerait faire venir du sang neuf au PSG, en attaque. Avec le probable de Lionel Messi et celui encore hypothétique de Neymar, Luis Campos souhaiterait recruter un attaquant de pointe mais également un ailier droit, qui serait capable d'évoluer en faux pied. L'été sera agité à Paris, que ça soit dans le sens des départs ou des arrivées.