Le PSG lance son mercato avec deux cracks français

On commence à connaître les grandes lignes du mercato rêvé par Luis Campos, qui après un premier exercice raté doit absolument se rattraper. Selon nos informations sa grande priorité est Bernardo Silva de Manchester City, mais d’autres noms sont liés au Paris Saint-Germain en ce moment, avec notamment deux jeunes talents français.

Avec les départs de plus en plus probables de Lionel Messi et de Neymar, deux places se libèrent dans l’attaque du PSG. Ainsi, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos a déjà une priorité pour les remplacer et il s’agit de Bernardo Silva, qu’il avait recruté en 2014 à l’AS Monaco et qui évolue actuellement à Manchester City.

Après Bernardo Silva...

Plusieurs médias ont depuis confirmé nos informations, avec l’international portugais qui anime les débats concernant le mercato du PSG. Au sein du club Luis Campos n’est d’ailleurs pas le seul soutien de Bernardo Silva, puisque son ancien coéquipier Kylian Mbappé aimerait beaucoup le voir débarquer cet été.

Le PSG vise Olise et Cherki