PSG : Le clan Messi retourne sa veste, tout est relancé

Thomas Bourseau

Sur le marché des transferts, Lionel Messi ne devrait pas continuer d’enflammer la presse pour l’Arabie saoudite. Si l’attaquant du PSG ne pouvait pas signer au FC Barcelone, il ferait le nécessaire pour la Major League Soccer.

Lionel Messi ne devrait pas poursuivre au PSG. Et le club de la capitale le saurait depuis plus d’un mois à présent à en croire le journaliste Guillem Balague qui est accessoirement le biographe du champion du monde argentin. Et maintenant ? L ’AFP révélait la semaine dernière que l’affaire serait conclue entre le clan Messi et l’Arabie saoudite pour le septuple Ballon d’or débarque au sein de l’élite du football saoudien la saison prochaine. Mais la vérité serait tout autre.

Pas d’Arabie saoudite, le clan Messi change de fusil d’épaule

Selon Tuttosport , Lionel Messi n’aurait en tête qu’un retour au FC Barcelone, son club de coeur où il a passé 21 années de sa vie. Si jamais cette opération ne se réalisait pas, l’Argentin aimerait vivre son rêve américain en Major League Soccer et non en rejoignant l’Arabie saoudite. D’ailleurs, toute la MLS se mobilise pour accueillir Lionel Messi.

Transferts - PSG : Lionel Messi va signer, son nouveau contrat est révélé https://t.co/oZmVn7PdS5 pic.twitter.com/O6KeHerxc0 — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

«Nous allons travailler très dur avec Miami, qui est l'équipe qui espère pouvoir le recruter»