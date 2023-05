Le PSG tente un énorme transfert, c’est déjà validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG espère frapper un grand coup sur le mercato, notamment pour renforcer son secteur offensif, qui devrait voir Lionel Messi, et peut-être Neymar, partir. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, et confirmé par de nombreux médias, le PSG s'active pour boucler le transfert de Bernardo Silva. Une piste qui séduit Daniel Riolo.

Bernardo Silva veut partir ✅Intérêt très fort du PSG ✅Intérêt réciproque de Bernardo Silva ✅Tout est là depuis le 7 mai sur @le10sport ✅✅✅https://t.co/xsUv6mMuqpConfirmation de @lequipe ⬇️ https://t.co/SYygPTeNvJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 15, 2023

Bernardo Silva au PSG ? Riolo valide

« Bien sur que c'est une bonne idée. C'est un très bon joueur. J'espère qu'il en a encore sous le pied, parce que ça fait très longtemps qu'il est bon. Et c'est ça qui me fait peur. La première version du PSG, s'est fracassée en 2017 sur cette histoire complètement folle contre le Barça, mais la première construction avait été faite avec des joueurs qui n'avaient pas encore tout donné », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre sa démonstration au sujet d’une éventuelle arrivée de Bernardo Silva au PSG.

«Je ne veux pas que les mecs viennent en bout de carrière»