Gros fiasco du mercato, il se fait recaler par le PSG

Axel Cornic

Depuis son arrivée il y a un an, Luis Campos n’a pas vraiment réussi tout ce qu’il a entreprit sur le mercato. C’est le cas avec Hakim Ziyech, qui devait remplacer Pablo Sarabia cet hiver, mais qui n’a finalement jamais rejoint le Paris Saint-Germain. Et le train pourrait être définitivement passé pour l’international marocain…

Luis Campos l’a voué lui-même, le PSG de cette saison n’est pas vraiment le « puzzle » qu’il souhaitait avoir. Ainsi, il est décidé à se rattraper lors du prochain mercato qui s’annonce bouillant, avec notamment les possibles départs de Lionel Messi et de Neymar.

Mbappé l’attend au PSG, il prépare déjà son arrivée https://t.co/mv7CvdWPqZ pic.twitter.com/WpJpoSPCGT — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Bernardo Silva, la grande priorité de l’été

L’attaque est donc l’un des chantiers principaux de Luis Campos et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com il a déjà une priorité, avec Bernardo Silva. Ce dernier semble parfaite correspondre à ce profil d’ailier droit gaucher qui est recherché pour oublier Messi, même s’il faudra convaincre Manchester City de le lâcher.

Et oublie Hakim Ziyech